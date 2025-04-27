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Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile görüştü

13:3927/04/2025, Pazar
IHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü.


Fidan, görüşmenin ardından mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile basın toplantısı düzenleyecek.


Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile de bir araya gelmişti.


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