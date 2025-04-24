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Bakan Fidan: En büyük tehdit İsrail'in yayılmacı tehdididir

Bakan Fidan: En büyük tehdit İsrail'in yayılmacı tehdididir

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:5324/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, "Gazze'ye insani yardımların girişine 50 günden fazla süredir izin verilmiyor. Açlık ne bir silah, ne pazarlık unsuru, ne de cezalandırma aracı olarak kullanılabilir. Şu an bölgemizdeki en büyük tehdit, İsrail'in yayılmacı tehdididir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.


Bakan Fidan görüşme sonrası Eide ile ortak basın toplantısı düzenledi.


Bakan Fidan'ın açıklamaları;

Gazze'ye insani yardımların girişine 50 günden fazla süredir izin verilmiyor. Açlık ne bir silah, ne pazarlık unsuru, ne de cezalandırma aracı olarak kullanılabilir. Şu an bölgemizdeki en büyük tehdit, İsrail'in yayılmacı tehdididir.

Ayrıntılar geliyor...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.



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