Bakan Fidan: En büyük tehdit İsrail'in yayılmacı tehdididir

Gazze'ye insani yardımların girişine 50 günden fazla süredir izin verilmiyor. Açlık ne bir silah, ne pazarlık unsuru, ne de cezalandırma aracı olarak kullanılabilir. Şu an bölgemizdeki en büyük tehdit, İsrail'in yayılmacı tehdididir.