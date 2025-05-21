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47 ilde dev DEAŞ operasyonu: 298 kişi gözaltına alındı

47 ilde dev DEAŞ operasyonu: 298 kişi gözaltına alındı

09:2621/05/2025, Çarşamba
DHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; DEAŞ'a yönelik son 2 haftadır 47 ilde operasyonlar düzenledi.


DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, örgüte finans sağladığı tespit edilen ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 298 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



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