Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

15:4121/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Firari FETÖ'cü yakalandı
Firari FETÖ'cü yakalandı

Balıkesir'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü A.K'nin (48) Kepsut ilçesindeki bir adreste olduğunu belirledi.


Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı.


Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.




#Balıkesir
#FETÖ
#jandarma
#Kepsut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 19 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu: O telefonların fişi çekiliyor