Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı
Balıkesir'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü A.K'nin (48) Kepsut ilçesindeki bir adreste olduğunu belirledi.
Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
#Balıkesir
#FETÖ
#jandarma
#Kepsut