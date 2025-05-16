FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski tümgeneral yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen ve Hava Teknik Okulları Komutanı iken meslekten ihraç edilen eski Tümgeneral Ahmet Cural yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, bu çerçevede FETÖ üyesi eski Tümgeneral Cural'ın (62), ağabeyinin Köseli Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.