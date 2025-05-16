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FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski tümgeneral yakalandı

FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski tümgeneral yakalandı

23:1516/05/2025, Cuma
AA
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Firari FETÖ'cü Tümgeneral ağabeyinin evinde yakalandı.
Firari FETÖ'cü Tümgeneral ağabeyinin evinde yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan eski Tümgeneral Ahmet Cural, ağabeyinin evinde yakalandı. Hükümlü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen ve Hava Teknik Okulları Komutanı iken meslekten ihraç edilen eski Tümgeneral Ahmet Cural yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Eski Tümgeneral Ahmet Cural

Ağabeyinin evinde yakalandı

Jandarma ekipleri, bu çerçevede FETÖ üyesi eski Tümgeneral Cural'ın (62), ağabeyinin Köseli Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Cural'ı yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan söz konusu hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ahmet Cural, İzmir'deki Hava Teknik Okulları Komutanı iken meslekten ihraç edilmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanmıştı.



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