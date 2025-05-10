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Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı

Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı

16:5310/05/2025, Cumartesi
AA
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Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Ö.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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