FETÖ firarisi Ula'da yakalandı

Foto: Arşiv
Muğla'nın Ula ilçesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, Muğla'nın Ula İlçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Cezaevinde gönderildi
Cezaevinde gönderildi
Yakalan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
#Muğla
#Ula
#FETÖ