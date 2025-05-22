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Muğla
Bodrum'dan 30 ton atık çıkarıldı

Bodrum'dan 30 ton atık çıkarıldı

15:1522/05/2025, Perşembe
IHA
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Muğla
Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden tonoz olarak kullanılan 30 tonluk atık daha çıkarıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda denizdeki atık temizliği sürüyor.


Son çalışma Paşatarlası Halk Plajı önlerinde yapıldı. Deniz dibinde yasadışı tonozlama düzenekleri olarak kullanılan inşaat atıkları, çöp bidonları, hurda malzemeler, plastik atıklar, çöp varilleri dalgıçlar tarafından tespit edildi.



Tekne üzerindeki vince bağlanan atıklar, denizden çıkarıldı. Bodrum Belediyesi'nin kamyonlarına yüklenen atıklar, katı atık tesislerine gönderildi. Tonoz temizliği çalışmasının Yarımada'nın farklı noktalarında devam edeceği bildirildi.



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