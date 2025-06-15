Edirne'de FETÖ üyeleri ve kaçmalarına aracılık eden 2 zanlı tutuklandı

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etmiş; şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurmuştu.