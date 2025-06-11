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Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

12:0911/06/2025, Çarşamba
AA
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.


Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç, ​​​​​​​belirlenen adreste yakalandı.


Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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