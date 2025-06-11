Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç, belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.