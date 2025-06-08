18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, basit yaralama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, taşıma veya bulundurma suçlarından toplam 18 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ve 500 TL adli para cezası ile aranan H.K. (38), dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.