FETÖ operasyonunda aranan 4 hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan hükümlülere yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında 7 yıl 6 ay ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.I., M.B.İ., A.D. ile A.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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