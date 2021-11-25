Gündem FETÖ operasyonunda aranan 4 hükümlü yakalandı
ŞANLIURFA

FETÖ operasyonunda aranan 4 hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
FETÖ operasyonunda aranan 4 hükümlü yakalandı
FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan hükümlülere yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında 7 yıl 6 ay ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.I., M.B.İ., A.D. ile A.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

67 sığınakyerle bir edildi

67 sığınak
yerle bir edildi

Tunceli'de geniş kapsamlı terör operasyonu.
Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

​Adana'da PKK operasyonu: 17 kişi gözaltında.
Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Enflasyonla mücadelede
kararlılık vurgusu

​2021'de 15 bin 141 firma ilk kez ihracat yaparak yaklaşık 3 milyar dolar döviz getirdi.

​FETÖ'nün projesine benzer bir proje Ortadoğu'da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor.

Açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

​'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırmıştı.

​31 göçmenin ölümünden İngiltere ve Fransa birbirlerini suçluyor.

​Manisa'daki olay sonrası korkunç iddia.

​MGK'nın ana gündem maddesi Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler oldu.
Rusya'da<br>maden faciası

Rusya'da
maden faciası

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.