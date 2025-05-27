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Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı

17:5527/05/2025, الثلاثاء
AA
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı.
Fotoğraf : Kayseri Valiliği / Anadolu Ajansı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı.

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