Suriye ordusu PKK'yı vuruyor: Deyrizor kurtarıldı istikamet Rakka

Suriye'de PKK'ya operasyon
10 Mart mutabakatına uymayan SDG/PKK'ya yönelik operasyon genişletildi. Suriye ordusu, terör unsurlarının Fırat’ın batısındaki varlığına karşı ilerleyişini hızlandırdı. Son hamlede Tabka’nın kontrolü sağlanırken, birlikler Rakka merkezine dayandı. Köşeye sıkışan SDG ise bölgedeki geçiş köprülerini patlatmaya başladı. Deyrizor'un büyük kısmı aşiret güçlerince kurtarıldı. İşte anbean Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyona dair yaşananlar...
Şam'a bağlı Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG/PKK'ya yılbaşına kadar süre vermişti.
Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi.
İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene ve Tabka'yı ele geçirerek Rakka merkeze yaklaştı.
İşte anbean bölgede yaşananlar;
Suriye’de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı.
Suriye İçişleri Bakanlığı: Halep’in doğusundaki Deyr Hafir kentinde bomba yüklü araç imha edildi.
Soğuk ve yağmura rağmen Suriyeliler eve dönüş sevinci yaşıyor.
ABD: Suriye’de El Kaide bağlantılı üst düzey terörist öldürüldü.
Suriye ordusu Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü sağladı.
Suriye Savunma Bakanlığı, ülkede yürütülen terör operasyonları kapsamında örgüt mensuplarına çağrıda bulundu. Terör örgütü YPG/SDG saflarındaki teröristlere hayatta kalabilmek için güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yapıldı.
Suriye Dışişleri: Askeri operasyon YPG 10 Mart mutabakatına uyduğunda bitecek.
Suriye Enerji Bakanı Beşir: Stratejik tesisler devlet kontrolüne geçti.
İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, Tabka'yı da ele geçirerek Rakka merkeze yaklaştı. Örgüt, Suriye ordusu Rakka merkezine girmesin diye Fırat Nehri üzerindeki köprüleri yıkmaya başladı.
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğal gaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı.