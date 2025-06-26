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Soru hırsızı FETÖ'cülere operasyon

Soru hırsızı FETÖ'cülere operasyon

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ByLock kullanan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair ifadeler bulunan 3 şüpheli Samsun, Şanlıurfa ve Sakarya’da yakalandı.
ByLock kullanan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair ifadeler bulunan 3 şüpheli Samsun, Şanlıurfa ve Sakarya’da yakalandı.

17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi sürecinde FETÖ’nün Vergi ve Gelir Uzmanlığı kadrolarında olağanüstü derecede kadrolaştığı ortaya çıktı. 2012 Gelir Uzmanlığı Yardımcılığı ve 2013 Vergi Müfettişliği Yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada, FETÖ’cülerin sınav sorularını çalıp örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruları alıp sınavı kazanan 2'si aktif, 3'ü ihraç 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilerden bazılarının kadrolaşma emirlerini buradan aldıkları öğrenildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmanın derinleştirilip soru hırsızlığına bulaşan diğer örgüt mensuplarına da ulaşılması hedefleniyor. Öte yandan ByLock kullanan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair ifadeler bulunan 3 şüpheli de Samsun, Şanlıurfa ve Sakarya’da yakalandı.


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