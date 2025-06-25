FETÖ'nün karanlık yüzü belgesel oluyor: 'Karanlık İmparatorluk'un çekimleri başladı

Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran FETÖ terör örgütünün iş dünyası üzerindeki kirli operasyonlarını mercek altına alan “ Karanlık İmparatorluk: Mafya, Medya, FETÖ ” adlı belgeselin çekimlerine başlandı.

Belgeselin yönetmenliğini gazeteci ve belgeselci Ceyhun Bozkurt ile Ahmet Bikiç üstleniyor. Yapımcılığını ise başarılı iş insanı Üzeyir Çakmaktaş ve Ruth Film üstleniyor.

FETÖ'nün mafyatik çökme yöntemleri ilk kez bu kadar detaylı

Belgesel, FETÖ'nün sadece bir dini cemaat ya da casusluk örgütü değil; aynı zamanda bir mafya yapılanması gibi çalıştığını gözler önüne serecek. Örgütün, iş insanlarına ve şirketlere baskı kurarak nasıl çöktüğü, tehdit ve şantajla nasıl servet devşirdiği, medya gücünü nasıl kullandığı ve devletin içindeki kripto aktörlerle nasıl koordine olduğu belgeler ve tanıklıklarla anlatılacak.

Mağdurlar ve uzmanlar konuşuyor

Belgeselde, FETÖ’nün baskı ve kumpaslarına maruz kalan çok sayıda mağdur iş insanı, eski kamu görevlisi, gazeteci, ve uzman isimler yer alıyor. Bu isimler, örgütün finansal yapılanmasını, çökme yöntemlerini ve kurduğu ekonomik ağı ilk kez bu kadar açık ve çarpıcı ifadelerle anlatacak.

'Karanlık İmparatorluk' yakında seyirciyle buluşacak

Yapım ekibi, belgeselin sadece geçmişin karanlık sayfalarını aralamakla kalmayacağını, aynı zamanda günümüzde hâlâ süregelen risklere ve yöntemlere de ışık tutacağını belirtiyor. “Karanlık İmparatorluk”, izleyicilere FETÖ’nün sadece bir darbe örgütü değil; aynı zamanda mafya-medya-finans üçgeniyle hareket eden bir çökertme makinesi olduğunu gösterecek.

Belgeselin yayın tarihi ise önümüzdeki aylardarda netleşecek.

Ahmet Bikiç - Gazeteci Ceyhun Bozkurt







