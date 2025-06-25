Ankara'da FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın'dan yapılan açıklamaya göre, 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY mensupları tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.