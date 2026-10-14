İletişim Başkanı Duran'dan şehit asker Aslan için başsağlığı mesajı
12:16, 14/10/2026, Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehit Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda,
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun"ifadelerine yer verdi.
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