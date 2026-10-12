Jandarma 135 muvazzaf subay alacak: Başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu

Jandarma subay alımı 2027 kapsamında toplam 135 muvazzaf subay istihdam edilecek. Başvurular 12 Ekim 2026'da başlayacak ve 26 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Jandarma subay alımı 2027 başvuruları 12 Ekim'de başlıyor

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 135 muvazzaf subay temin edileceğini duyurdu. Jandarma subay alımı 2027 kapsamında kabul edilen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek.

Başvuru süreci 12 Ekim 2026 tarihinde başlayacak, 26 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Toplam 135 subay alınacak

İlanda yer alan kontenjan tablosuna göre normal kontenjanlarda 116 erkek ve 12 kadın, şehit veya vazife malulü kontenjanlarında ise 6 erkek ve 1 kadın aday için kadro ayrıldı.

Toplam kontenjanların branşlara göre dağılımı şöyle:

- Jandarma: 79

- İstihkam: 11

- Muhabere: 10

- İkmal: 1

- Bakım: 7

- Maliye: 2

- Mühendis (İnşaat): 2

- Öğretmen (Beden Eğitimi): 3

- Öğretmen (Rehberlik): 1

- Öğretmen (Hukuk): 4

- Veteriner: 1

- Öğretmen (İngilizce): 4

- Öğretmen (İtalyanca): 1

- Öğretmen (Fransızca): 1

- Hukuk: 4

- Tabip: 2

- Diş tabibi: 2

Böylece tüm branşlarda toplam kontenjan 135 olarak belirlendi.

Başvuru nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını personeltemin.jandarma.gov.tr adresindeki Personel Temin Sistemi üzerinden yapacak. Sisteme e-Devlet kapısı aracılığıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle giriş yapılabilecek.

Başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav merkezi, sınav tarihi ve uygulama esasları Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak.

Başvuru kılavuzu ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan ve Kariyer Kapısı internet adreslerinde yayımlanacak.

Kimler Jandarma subay alımına başvurabilecek?

Adayların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. İlanda belirtilen en az dört yıllık lisans bölüm veya programlarından mezun olanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek.

Geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda bulunan adayların da başvuru yapmasına imkan tanınacak. Muhtemel geçici kayıt tarihi Ocak 2027 olarak belirtildi.

Branşlara kabul edilen lisans bölüm ve programları ise başvuru kılavuzundaki ilgili tabloda yer alacak.

Yaş şartı ne olacak?

Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adayların, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2026 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

Buna göre 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylarda ise yaş sınırı 32 olarak uygulanacak. Bu kapsamda 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar başvurabilecek.

Adaylarda aranacak diğer şartlar

Başvuru yapacak adaylarda ayrıca şu şartlar aranacak:

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

- Hamile olmamak,

- İlanda belirtilen istisna dışında askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullardan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış ya da çıkarılmamış olmak,

- Söz konusu okulların yeterlilik sınavlarından başarısız olmamak,

- Sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında belirtilen statülerde görev yaparken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

- 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Subay Başvuru Kılavuzu'nda yer alan diğer şartları taşımak.

KPSS, ALES ve YDS şartları branşa göre değişiyor

Kontenjan tablosunda adaylardan istenen puan türleri ve taban puanların branşa göre farklılaştığı görülüyor. İlanda KPSS P3, KPSS P4, ALES (EA) ve YDS puanlarına ilişkin farklı kriterlere yer verilirken, tabip ve diş tabibi kadrolarında KPSS ve ALES şartının bulunmadığı belirtildi.

Adayların başvurudan önce kendi branşlarına ilişkin kaynak bölüm, puan türü ve diğer özel koşulları başvuru kılavuzundan kontrol etmesi gerekiyor.

Yanlış beyandan aday sorumlu olacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, adayların başvuru kılavuzunun tamamını okumalarının gerektiğini bildirdi.

Başvuru sırasında yapılabilecek yanlış kodlamalar, yanlış beyanlar ve ilanların takip edilmemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlardan adayın sorumlu olacağı belirtildi.