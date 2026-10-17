İstanbul'da LNG yüklü tanker devrildi
09:16, 17/10/2026, Cumartesi
DHA
Ekiplerin bölgedeki çalışmalar sürüyor.
İstanbul Bakırköy'de LNG yüklü tanker, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrilerek yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada tankerde gaz sızıntısı meydana gelirken, güvenlik gerekçesiyle Yeni Havaalanı Caddesi trafiğe kapatıldı ve ekiplerin müdahalesi başlatıldı.
Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tanker, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı. Kazada tanker şoförü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.
Tankerde sızıntı olması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmalar sürüyor.
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