Kazada ağır yaralanan Merve doğum gününde hayatını kaybetti

AFAD sel felaketinde kaybolduğu bildirilen vatandaşlar için özel ekip kurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde kayıp oldukları bildirilen vatandaşlara yönelik arama kurtarma çalışmaları için özel ekip kurdu. Ekipler Kağıthane, Cendere, Alibeyköy, Ayazağa'daki dere yataklarının yanı sıra bu derelerin döküldüğü Haliç'te dron ve sonar yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.