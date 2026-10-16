14:42, 16/10/2026, Cuma
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde O.Y. yönetimindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç, Yalnızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı'nda devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E.Y, A.K, U.E.K. ve H.C.E. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.E.Y, U.E.K. ve H.C.E'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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