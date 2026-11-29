Bakan Ersoy 20 eserin açılışını yaptı: Hatay'ın tarihi ve manevi mirası yeniden ayağa kalkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın altı ilçesinde restorasyonu tamamlanan 20 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi. Depremde hasar gören 133 vakıf eserinden 91’inin yeniden hizmete kazandırıldığını açıklayan Ersoy, kalan 42 eserin restorasyonunun Mayıs 2027’ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Hatay’ın tarihî ve manevi mirasını ayağa kaldırmak için bugüne kadar 4 milyar 308 milyon lira harcandığını belirten Ersoy, devam eden çalışmalarla toplam yatırımın yaklaşık 9 milyar 420 milyon liraya ulaşacağını bildirdi.