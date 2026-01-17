Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz atarken, Gaziantep FK'nın golü 73. dakikada Bayo'dan geldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Gaziantep FK'nın golünü 73. dakikada Bayo atarken, Galatasaray adına skoru belirleyen golü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar ligin ikinci yarısına kayıpla başladı. Okan Buruk'un ekibi puanını 43'e yükseltti ve maç fazlasıyla farkı 4'e çıkarttı.
Galatasaray bir sonraki hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
7' Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Denis Dragus'un kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.
10' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün'ün gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
22' Barış Alper Yılmaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Mario Lemina'nın sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
50' Melih Kabasakal'ın pasıyla topla buluşan Mohamed Bayo'nun ceza alanına girerek yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başardı.
58' Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
73' Gaziantep FK, Mohamed Bayo'nun golü ile maçta öne geçiyor. Pozisyonun devamında Abdülkerim Bardakcı'dan seken topu önünde bulan Mohamed Bayo, sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
84' Sol kanattan Kazımcan Karataş'ın kullandığı uzun taç atışı sonrasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, arka direkten gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Zafer Görgen'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.