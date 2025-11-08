Yeni Şafak
Aksaray'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Savcılıkta alınan ifadeler sonrası 2 şüpheli serbest bırakılırken 8 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Aksaray’da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 1’i tutuklandı,

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılık talimatı doğrultusunda Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 337.325 TL, 300 dolar, 120 İngiliz Sterlini, 1 milyon 456.900 Türk Lirası değerinde altın ve ziynet eşyası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si salıverildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




