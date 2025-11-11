23 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Operasyonla yakalandı

Yeni Şafak
09:3311/11/2025, Salı
AA
Adana'nın Kozan ilçesinde 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U'nun (38) adresini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

#Kozan
#Adana
#JASAT
