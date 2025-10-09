Bursa'da firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis ve 82 bin 400 TL para cezası bulunan M.K. isimli firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 19.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada firari hükümlü M.K. yakalandı. UYAP üzerinden yapılan sorgulamada M.K.’nın, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 21 yıl hapis cezası, ‘Tutuklu veya hükümlünün kaçması (ifadeye yönelik)’ suçundan arandığı ve ayrıca 82 bin 400 TL para cezası bulunduğu tespit edildi.