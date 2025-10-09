Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da firari hükümlü yakalandı

Bursa'da firari hükümlü yakalandı

00:439/10/2025, جمعرات
DHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyon sonucu hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis ve 82 bin 400 TL para cezası bulunan M.K. isimli firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 19.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada firari hükümlü M.K. yakalandı. UYAP üzerinden yapılan sorgulamada M.K.’nın, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 21 yıl hapis cezası, ‘Tutuklu veya hükümlünün kaçması (ifadeye yönelik)’ suçundan arandığı ve ayrıca 82 bin 400 TL para cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#Bursa
#Denetim
#Para Cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor