"GENÇLER HEMEN SONUÇ ALMAK İSTİYOR"





Doğada kolaylıkla fark edilmeyen taşların, ustalar için büyük anlam taşıyabileceğini vurgulayan İsmail Hakkı Özak, her taşın kendine has bir dili ve potansiyeli olduğunu, önemli olanın bunu fark edebilmek olduğunu ifade etti.





Çırak yetiştirmenin zorluklarına da değinen Özak, “Benim yetiştirdiğim öğrenciler var. Şimdiye kadar yaklaşık 10 kişiye bu işi öğrettim. Ama çıraklık zor, gençler hemen sonuç almak istiyor. Oysa bu sabır isteyen bir iş. Umarım benden sonra bu sanatı sürdürenler olur” dedi.