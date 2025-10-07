Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

‘UÇAK SPİRAL YAPARAK DÜŞTÜ’





İzmir’den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve kaza olduğu gün firmada pilot olarak görev yapan Laçin A. da kazadan bir gün önce kırıma uğrayan uçakla uçuş yaptığını Bursa’dan kalkış yaparak Denizli-Isparta-Bursa seferi yaptıklarını belirtti. Kazayı gördüğünü söyleyen Alp, “Kalkış yaptıktan yaklaşık 1 dakika sonra geri döndüler. Pisti karşılarına alınca biz de indiklerinde niye döndünüz diye sorarız diyorduk. Biz inmelerini beklerken uçak ‘Spin’ yaptı, daha sonra kendi etrafında spiral yaparak düştü. Düşme anlarını gözlerimle gördüm” ifadelerini kullandı.