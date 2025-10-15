Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

Fotoğraf : Diyarbakır Valiliği / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlünün üzerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, piyade tüfeği, av tüfeği, 3 şarjör, 45 fişek ve 10 mermi ele geçirildi.