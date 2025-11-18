Yeni Şafak
Beyoğlu'nda bir kafede Türk kahvesi içen kadın zehirlendi: Endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlanan kahve yüzünden entübe edildi

18/11/2025, الثلاثاء
DHA
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu’nda iddiaya göre kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis Ayben Özçilingir Turtura (26), kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kafe işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu. Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.


Türk kahvesi yerine bulaşık deterjanı içirdiler
18 نوفمبر, الثلاثاء

'KAHVE DETERJANLA YAPILDI' İDDİASI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan M.A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi. İşletme sahibi oldukları tespit edilen G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) gözaltına alınırken, kafe zabıta ekiplerince mühürlendi.


Ayben Özçilingir Turtura



YKS 2026 tarihi: YKS ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınav, başvuru ve sonuç tarihleri