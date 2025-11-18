Beyoğlu'nda bir kafede Türk kahvesi içen kadın zehirlendi: Endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlanan kahve yüzünden entübe edildi

Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu. Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.