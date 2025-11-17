Trabzon’da düğün yemeğinden zehirlenme şüphesi: Yaklaşık 100 kişi hastaneye kaldırıldı

Diğer bir zehirlenen davetli Fatih Çoğalan ise, "Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm. Allah’tan biz biraz hızlı geldik de sağ salim hastaneye yatabildik" diye konuştu. Diğer davetli Adem Yıldız ise, "Düğüne gittik. Tavuk pilav, dolma yedik, sonuç bu. Mide bulantısı ve kusma yaşadık. Serum takıldı, bekliyoruz" ifadesinde bulundu.