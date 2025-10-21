Komşu kavgası: Şanlıurfa'da ortalık kan gölüne döndü, ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da, komşu iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bıçakla yaralanan İsa Elkatmış (49) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 12’ye yükseldi. Polis, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, akşam saatlerinde, Eyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki komşu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, her iki ailenin diğer fertlerinin de katılmasıyla taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu kavgada tarafları ayırmak için çevredekiler uzun süre çaba gösterdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı.
Öte yandan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla vurduğu ve arada kalan 2 çocuğun, kendilerini korumak için elektrik panosunun arkasına saklandığı görüldü.
Şanlıurfa’da, komşu iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bıçakla yaralanan İsa Elkatmış (49) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 12’ye yükseldi. Polis, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kavganın aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Kılıç ile Direk aileleri arasında meydana geldiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.