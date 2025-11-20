Yüksek sesli müzik yayını aday sürücüyü hem aracından hem de ehliyetten etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Tofaş aracın, yüksek sesli müzik yayını yaparak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını değerlendiren ekipler, park halinde buldukları araca 3 ayrı suçtan cezai işlem uygularken aday sürücü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün ehliyeti iptal edildi.
Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ‘Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi ve çevresinde seyir halindeki 07 SD 968 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilden yüksek sesle müzik yayını yapıldığı’ ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini alarma geçirdi.
Trafik ekipleri tarafından Hisar Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobil; trafiği tehlikeliye düşürmek, sesli müzik, helezon yayı kesikliği süspansiyon mekanik değişikliğinden dolayı para cezası uygulandıktan sonra trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Aday sürücü olduğu belirlenen Yusuf C.K.’nin ise sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.