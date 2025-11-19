Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Gaziantep’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

22:0319/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktördeki Haydar Aksoy (60), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Belpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Haydar Aksoy, tarlasını sürdükten sonra 46 P 5533 plakalı traktörüyle eve dönmek üzere yola çıktı. 

Engebeli araziden geçerken Aksoy’un kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Aksoy, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Haydar Aksoy’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Gaziantep
#Traktör
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara bitti mi? İşte Lig'de 13. hafta maç programı