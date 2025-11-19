Gaziantep’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktördeki Haydar Aksoy (60), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Belpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Haydar Aksoy, tarlasını sürdükten sonra 46 P 5533 plakalı traktörüyle eve dönmek üzere yola çıktı.
Engebeli araziden geçerken Aksoy’un kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Aksoy, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Haydar Aksoy’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.