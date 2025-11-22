Yeni Şafak
Mezuniyet çekiminden dönen 2 lise öğrencisine araç çarptı: 1 ölü 1 yaralı

00:2322/11/2025, Cumartesi
DHA
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden eve dönen iki lise öğrencisine otomobil çarptı

Antalya’nın Serik ilçesinde, 12’nci sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük'e mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönerken O. D.'nin kullandığı araç çarptı. Ağır yaralanan Başbüyük hastaneye kaldırılırken, Özseven'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde, mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşünde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı lise son sınıf öğrencilerinden Şükran Ela Özseven (17) hayatını kaybetti, arkadaşı Nadya Başbüyük (17) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Antalya- Alanya kara yolunda meydana geldi. Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde toplu şekilde servis araçlarıyla il merkezine giderek mezuniyet fotoğrafları çektirdi. Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük iddiaya göre Yukarıkocayatak kavşağında servisten indi. Buradan yolun karşısına geçmek isteyen Özseven ve Başbüyük'e, O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özseven’in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ağır yaralanan Başbüyük ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özseven’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Tedavisi süren Başbüyük’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük'ün kazadan önce çektirdikleri mezuniyet fotoğrafı da ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsü O.D.’yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.




