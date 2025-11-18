Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Baba da hayatını kaybetti

Baba da hayatını kaybetti

04:0018/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Böcek ailesi.
Böcek ailesi.

İstanbul'da rahatsızlanan Böcek ailesinin çocukları Kadir ve Masal ile anneleri Çiğdem'in ölmesinin ardından dün de baba Servet Böcek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.

İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile anneleri Çiğdem'in ölmesinin ardından dün de baba Servet Böcek hayatını kaybetti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı. Güner, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Beşiktaş'ta yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan aileden 12 Kasım'da çocuklar, 14 Kasım'da ise anne vefat etmişti, yoğun bakımdaki babanın da dün hayatını kaybetmesiyle aileden hayatta kimse kalmadı.

4 kişi tutuklandı

Soruşturmada dün 2 otel görevlisi ile ilaçlamayı gerçekleştirdiği belirtilen 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Soruşturmanın ilk aşamasında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O. gözaltına alınmıştı. Daha sonra otel sahibi H.O., ilaçlama şirketi yetkilileri S.K. ile D.C. ve Böcek ailesinin kahvaltı için simit ve poğaça aldığı fırının sahibi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O., adliyeye sevk edildi. Y.D, F.T, E.E. ile F.M.O. tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 4 şüphelinin de tutuklanmalarına karar verdi.



#Böcek ailesi
#Midye
#zehirlenme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbul’da 18 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak yerler açıklandı