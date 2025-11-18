Baba da hayatını kaybetti

İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile anneleri Çiğdem'in ölmesinin ardından dün de baba Servet Böcek hayatını kaybetti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı. Güner, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Beşiktaş'ta yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan aileden 12 Kasım'da çocuklar, 14 Kasım'da ise anne vefat etmişti, yoğun bakımdaki babanın da dün hayatını kaybetmesiyle aileden hayatta kimse kalmadı.

Soruşturmada dün 2 otel görevlisi ile ilaçlamayı gerçekleştirdiği belirtilen 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Soruşturmanın ilk aşamasında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O. gözaltına alınmıştı. Daha sonra otel sahibi H.O., ilaçlama şirketi yetkilileri S.K. ile D.C. ve Böcek ailesinin kahvaltı için simit ve poğaça aldığı fırının sahibi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O., adliyeye sevk edildi. Y.D, F.T, E.E. ile F.M.O. tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 4 şüphelinin de tutuklanmalarına karar verdi.