Dubai'deki hava gösterisinde Hindistan'a ait savaş uçağı düştü; pilot hayatını kaybetti

21/11/2025, Cuma
Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ‘Dubai Airshow-2025’ gösterisinde, Hindistan'a ait savaş uçağı düştü. Kaza sonucu pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.


Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait HAL Tejas tipi savaş uçağı, yerel saatle 14.10 sıralarında Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düştü. IAF’ten yapılan açıklamada, kaza sonucu pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu.


Açıklamada, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığı da belirtildi.




