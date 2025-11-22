Yeni Şafak
Dedesinin sürdüğü traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

00:1522/11/2025, Cumartesi
DHA
2 yaşındaki Muhittin Sarıkaya hayatını kaybetti
Aydın'da dedesinin kullandığı traktörden düşerek tekerleğin altında kalan 2 yaşındaki Muhittin Sarıkaya, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde dedesinin kullandığı traktörden düşen 2 yaşındaki Muhittin Sarıkaya, tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi. Muhittin Sarıkaya (61), kendi adını taşıyan torunu Muhittin Sarıkaya'yı da yanına alıp, traktörüyle yola çıktı. Bir süre sonra çocuk, dengesini kaybedip traktörden düşerek, sağ arka tekerin altında kaldı. Aracı durduran dede Muhittin Sarıkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kaza yerine sevk edilen ambulans ile Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan dede, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.





#Traktör
#Hayatını Kaybetti
#Aydın
