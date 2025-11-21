Yeni Şafak
Rusya'nın Ternopil'e düzenlediği saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti

12:2721/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
AA
Ukrayna’nın Ternopil kentinde, Rusya’nın gece düzenlediği saldırının ardından yerleşim birimi zarar gördü.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna’nın Ternopil kentinde, Rusya’nın gece düzenlediği saldırının ardından yerleşim birimi zarar gördü. Düzenlenen saldırıda, üçü çocuk 28 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken,
Düzenlenen saldırıda, üçü çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin yaralandığı bildirildi. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları saldırının ardından üçüncü günde de devam etti.

