Ukrayna'dan barış planı açıklaması: Zelenski Trump ile görüşmeyi bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya ile savaşı sonlandırmak üzere ABD tarafından hazırlanan barış planı taslağının ellerine ulaştığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için geliştirdiği 28 maddelik plana ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından hazırlanan barış planı taslağının Ukrayna’ya teslim edildiği duyurularak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Ukrayna halkı için önemli olan temel ilkeleri belirlediği ve savaşı adil bir şekilde sona erdirmek üzere planın maddeleri üzerinde çalışmaya karar verdiği ifade edildi.

"Ortaklarımızla yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız"

Ukrayna’nın ilk andan itibaren savaşı sona erdirmek istediğini vurgulanan açıklamada, Ukrayna’nın savaşı sona erdirecek tüm anlamlı adımları ve önerileri desteklediği belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna, bu yılın başından itibaren Başkan Trump’ın kan dökülmesini sona erdirmek için yaptığı önerileri desteklemiştir. Barışın sağlanması için şu anda da ABD, Avrupa ve dünyadaki ortaklarımızla yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız" dedi.

Açıklamada, ayrıca Zelenski’nin önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli olan temel noktaları görüşmeyi planladığı aktarıldı.

"Gerçek bir istişare yürütülmüyor"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu plan hakkında yaptığı açıklamada, herhangi bir barış planının savaşın asıl nedenlerini ortadan kaldırması gerektiğini ve ABD ile şu anda plana ilişkin bir müzakere yürütülmediğini belirtmişti. Peskov, "Gerçek bir istişare yürütülmüyor. Elbette temaslarımızı sürdürüyoruz. Ancak şu anda istişare olarak tanımlanabilecek bir süreç yok" ifadelerini kullanmıştı.

Putin’e söz konusu 28 maddelik barış planı hakkında bilgi verilip verilmediği" sorusuna ise Peskov, "Daha önce söylediklerime ekleyecek bir şeyim yok" demişti.







