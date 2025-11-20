Gözler Türkiye'ye çevrildi: Erdoğan - Zelenski görüşmesi dünya basınında

Ankara’da gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşını bu yıl içinde iki kez daha ağırladıklarını hatırlatarak, barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin diplomatik kabiliyetlerini kullanmaya ve Moskova ile barış önerilerini masaya yatırmaya hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, çözüm için "İstanbul Müzakere Süreci"ne işaret etti.





Ukrayna lideri Zelenski ise Türkiye’nin sergilediği ilkeli duruş ve üstlendiği diplomatik misyon için teşekkürlerini iletti. Zelenski ayrıca, esir takası sürecinin yıl sonuna kadar yeniden hayata geçirilmesi konusundaki umudunu dile getirdi.





Dünya basını, Türkiye’nin müzakere yollarını açma çabalarını ve liderlerin mesajlarını okuyucularına şöyle duyurdu:









Kyiv Post: Gündem barış müzakereleri ve tutuklu takası

Kyiv Post, Ankara’daki zirvenin ana gündem maddelerini barış görüşmeleri ve tutuklu takası olarak belirledi. Haberde, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un toplantıda yer almadığı detayına dikkat çekildi. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "İstanbul sürecinin artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı" yönündeki tespitine yer verdi. Erdoğan’ın bölge ortaklarından yapıcı destek beklediği vurgulanırken, Zelenski’nin yıl sonuna kadar esir değişiminin başlamasını umut ettiği aktarıldı.





Ukrainska Pravda: Erdoğan’dan süreci canlandırma çağrısı

Ukrainska Pravda, Erdoğan’ın görüşme sonrası yaptığı "İstanbul sürecini genişletme ve yeniden başlatma" çağrısını öne çıkardı. Türkiye’nin geçmişteki ev sahipliği rolünü hatırlatan gazete, Erdoğan’ın şu sözlerini manşetine taşıdı: "İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inanıyoruz. Özellikle enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve can kayıpları, telafisi güç yıkımlar getiriyor." Haberde ayrıca Zelenski’nin, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına verdiği destek ile Rus saldırganlığına karşı net duruşu için minnettarlığını ifade ettiği belirtildi.









Xinhua: Türk diplomasisinin güçlenen rolü

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Erdoğan-Zelenski görüşmesini Türkiye’nin savaştaki diplomatik rolünü pekiştiren bir adım olarak yorumladı. Erdoğan’ın İstanbul sürecini kapsamlı şekilde canlandırma isteğine ve uluslararası destek arayışına dikkat çekilen haberde, ABD’nin de sürece dahil olmasının önemi vurgulandı. Xinhua, Zelenski’nin Türk diplomasisinin etkinliğine duyduğu güveni ve özel teşekkürünü de satırlarına taşıdı.





Barron’s: Barış için güçlü ve pragmatik bir gerekçe

Barron’s, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’daki açıklamalarının, barış sürecini yeniden başlatmak adına güçlü bir gerekçe sunduğunu yazdı. Haberde, Erdoğan’ın İstanbul görüşmelerinin "pragmatik ve sonuç odaklı" yürütülmesi gerektiği fikri işlendi. Türkiye'nin, akan kanın durması için tüm ortaklarını yapıcı olmaya çağırdığı belirtilirken; Zelenski’nin esir takası konusundaki beklentisinin, Ukrayna iç kamuoyunda moralleri yükseltmeye yönelik bir mesaj olduğu analizi yapıldı.





Caliber AZ: Stratejik diplomatik araç

Azerbaycan merkezli Caliber AZ, Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer ayırarak, İstanbul sürecini Türkiye adına stratejik bir diplomatik araç olarak nitelendirdi. Haberde, Erdoğan’ın Moskova ile görüşmeye hazır olduğu ve müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yinelediği kaydedildi. Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış ile ateşkesin hızlandırılması adına Rusya ile öneriler geliştirmeye devam ettiğinin altı çizildi.









Avapress: Ankara müzakerelerin önünü açıyor

Afganistan merkezli Avapress, zirvenin odak noktasını stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ve barış görüşmeleri olarak duyurdu. Türkiye’nin geçmişteki arabuluculuk rolüne atıfta bulunan yayın organı, Ankara’nın diplomatik çabalarını sürdürerek iki taraf arasındaki müzakerelerin önünü açmaya çalıştığını belirtti. Haberde, Steve Witkoff’un toplantıya katılmadığı bilgisine de ayrıca yer verildi.







