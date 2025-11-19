Beştepe'de kritik kabul: Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Zelenskiy, temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapıyor. Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede Ukrayna ile ikili gündem konularının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmekte.