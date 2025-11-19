Yeni Şafak
Beştepe'de kritik kabul: Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski görüşmesi başladı

16:5819/11/2025, Çarşamba
DHA
Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesi, Beştepe'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.


Zelenskiy, temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapıyor. Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.


Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede Ukrayna ile ikili gündem konularının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmekte.



