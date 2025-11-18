Ana gündem barış masası: İletişim Başkanı Duran Zelenski'nin Türkiye ziyaretine ilişkin detayları paylaştı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin detayları paylaştı. Duran, ikili görüşmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınacağını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.
Ziyaretin detaylarını ise İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde Ukrayna ile ikili görüşmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınacağını ifade etti.
"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 19 Kasım 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."