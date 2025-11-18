Ana gündem barış masası: İletişim Başkanı Duran Zelenski'nin Türkiye ziyaretine ilişkin detayları paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde Ukrayna ile ikili görüşmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınacağını ifade etti.