Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ana gündem barış masası: İletişim Başkanı Duran Zelenski'nin Türkiye ziyaretine ilişkin detayları paylaştı

Ana gündem barış masası: İletişim Başkanı Duran Zelenski'nin Türkiye ziyaretine ilişkin detayları paylaştı

17:5518/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Duran görüşmede ikili görüşmelerin de ele alınacağını belirtti.
Duran görüşmede ikili görüşmelerin de ele alınacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin detayları paylaştı. Duran, ikili görüşmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Ziyaretin detaylarını ise İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde Ukrayna ile ikili görüşmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınacağını ifade etti.

Duran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 19 Kasım 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."



#İletişim Başkanı
#Burhanettin Duran
#Volodimir Zelenski
#Türkiye
#Ziyaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmenlere yüzde 50 indirimli tren bileti kampanyası: İndirim nasıl alınır, kimleri kapsıyor? Gerekli belgeler neler? İşte detaylar