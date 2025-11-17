Esir takası yeniden başlıyor

Diplomatik kaynaklar, ateşkes için tüm koşulların sahada oluştuğuna işaret ederek barış masasının kurulacağına kesin gözüyle bakıyor. Türkiye masanın kurulması ihtimalini değil, “ne zaman olacağı” konusunun detaylandırılmasını istiyor.

Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının tekrar yapılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde temaslarda bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da görüşen Umerov, “Ukrayna Devlet Başkanı adına, bugünlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki müttefiklerimizle değişim sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda ara buluculuk görüşmeleri yürüttüm” ifadelerini kullandı.