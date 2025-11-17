Yeni Şafak
Esir takası yeniden başlıyor

Canberk Doğan
04:0017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 23 Temmuz'da İstanbul'da yapılmıştı.
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 23 Temmuz'da İstanbul'da yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için ilk günden arabuluculuk faaliyetleri başlatan Türkiye, şubatta dördüncü yılına girecek ihtilafın “çözüme en yakın noktada olduğu” kanısında.

Diplomatik kaynaklar, ateşkes için tüm koşulların sahada oluştuğuna işaret ederek barış masasının kurulacağına kesin gözüyle bakıyor. Türkiye masanın kurulması ihtimalini değil, “ne zaman olacağı” konusunun detaylandırılmasını istiyor.

TÜRKİYE DE DEVREDE

Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının tekrar yapılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde temaslarda bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da görüşen Umerov, “Ukrayna Devlet Başkanı adına, bugünlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki müttefiklerimizle değişim sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda ara buluculuk görüşmeleri yürüttüm” ifadelerini kullandı.



