Zelenski yarın Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın Türkiye’de toplantılar yapacağını duyurarak, "Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün İspanya ile görüşmeler yapacağını duyurdu. İspanya’nın desteğini arttırmasını beklediklerini kaydeden Zelenskiy, "İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yapacağımız görüşmenin bize daha fazla güç kazandıracak anlaşmalarla sonuçlanması için çalışıyoruz" diye konuştu.





Yarın ise Türkiye’ye geleceğini duyuran Zekenskiy, "Yarın Türkiye’de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna’nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Zelenskiy Perşembe günkü programına ilişkin de ülkesinde çeşitli görüşmeler ve toplantılar yapacağını açıkladı.





İSTANBUL ANLAŞMALARI





İstanbul anlaşmaları, 2022 yılında Türkiye'nin arabulucuğunda, Rusya ve Ukrayna arasında geniş çaplı esir takası koordinasyonunu başlatmıştı. O zamandan beri iki taraf binlerce esiri serbest bıraktı. Ancak bu takas süreci, cephedeki çatışmalar nedeniyle sık sık sekteye uğradı.



