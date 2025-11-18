Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenski yarın Türkiye'ye geliyor

Zelenski yarın Türkiye'ye geliyor

10:3318/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zelenski: Yarın Türkiye'de görüşmeler yapacağım.
Zelenski: Yarın Türkiye'de görüşmeler yapacağım.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile ikili müzakereleri canlandırmayı hedeflediğini belirterek çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın Türkiye’de toplantılar yapacağını duyurarak, "Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün İspanya ile görüşmeler yapacağını duyurdu. İspanya’nın desteğini arttırmasını beklediklerini kaydeden Zelenskiy, "İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yapacağımız görüşmenin bize daha fazla güç kazandıracak anlaşmalarla sonuçlanması için çalışıyoruz" diye konuştu.


Yarın ise Türkiye’ye geleceğini duyuran Zekenskiy, "Yarın Türkiye’de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna’nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Zelenskiy Perşembe günkü programına ilişkin de ülkesinde çeşitli görüşmeler ve toplantılar yapacağını açıkladı.


İSTANBUL ANLAŞMALARI


İstanbul anlaşmaları, 2022 yılında Türkiye'nin arabulucuğunda, Rusya ve Ukrayna arasında geniş çaplı esir takası koordinasyonunu başlatmıştı. O zamandan beri iki taraf binlerce esiri serbest bıraktı. Ancak bu takas süreci, cephedeki çatışmalar nedeniyle sık sık sekteye uğradı.


#zelenski
#Ukrayna
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gıda zehirlenmesinde ne yapılmalı? Uzmanından "24 saat" uyarısı