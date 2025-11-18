Yeni Şafak
Kremlin: Rusya, yarın Türkiye’deki Ukrayna görüşmelerine katılmayacak

17:0118/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
DHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yarın Türkiye’de yapılacak görüşmelerde yer almayacağını belirterek, Ukrayna’dan müzakereleri yeniden başlatmaya dair hiçbir işaret gelmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus heyetinin Türkiye’de olmayacağını bildirerek,
“Hayır, Rus temsilciler yarın Türkiye’de olmayacak. Şu ana kadar bu temaslar, Rusya’nın katılımı olmadan gerçekleştirildi. İstanbul görüşmelerinin içeriği hakkında bilgi bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.
Peskov, Ukrayna’nın Rusya’nın barış girişimlerine yanıt vermediğini öne sürerek,
“Hayır, şu ana kadar Kiev’den herhangi bir bilgi almadık. Görünüşe göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın İstanbul’da gerçekleşecek görüşmelere atıfta bulunuyordu”
değerlendirmesini yaptı.

Görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da katılabileceğini belirten Peskov, Kremlin’in bu görüşmelerin sonuçlarını bekleyeceğini söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Witkoff veya Türk temsilcilerle temas kurmayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya da “
Bahsettiğiniz kişilerden herhangi biri Rus tarafını bilgilendirmeyi gerekli görürse, elbette Başkan Putin görüşmeye açık olacaktır”
yanıtını verdi.
Peskov ayrıca, şu anki aşamada Putin’in Witkoff veya Türk yetkililerle planlanmış bir görüşmesi olmadığını da vurgulayarak,
“Bununla ilgili somut bir plan yok”
dedi.


#Kremlin
#Rusya
#Ukrayna
