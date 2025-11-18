Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlık, dün Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'da 2 yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiği bildirilen açıklamada,
"Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim yerleri kurtarıldı."
ifadesine yer verildi.
- Bakanlık, dün Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetmişti.
#Rusya
#Ukrayna
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Harkiv
#Dnipropetrovsk