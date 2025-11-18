Yeni Şafak
Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

13:0618/11/2025, Salı
AA
Bakanlık, dün Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'da 2 yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiği bildirilen açıklamada,
"Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim yerleri kurtarıldı."
ifadesine yer verildi.
#Rusya
#Ukrayna
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Harkiv
#Dnipropetrovsk
