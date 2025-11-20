İtalya: Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik barışta rolü olmalı

"Bunlar sadece gazetecilik söylentileri, bunları yorumlamak zor. Plan sunulduğunda kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Her zaman söylendiği gibi, Avrupa da kendi rolünü üstlenmelidir. Ukrayna, Avrupa için aynı zamanda bir güvenlik bariyeridir. Eğer Ukrayna düşerse, Avrupa için riskler artar ve bunu kesinlikle kabul edemeyiz, izin veremeyiz"