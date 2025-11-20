İtalya: Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik barışta rolü olmalı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa'nın, Ukrayna'ya yönelik barışta bir rolü olması gerektiğini ve aynı zamanda Ukrayna'nın Avrupa için bir güvenlik bariyeri olduğunu söyledi. Öte yandan İtalya, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin polisinin eğitimi için istekli olduğunu belirtti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı katılan Tajani, toplantı öncesinde gündemdeki konuları değerlendirdi.
Tajani, Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin bir çözüm bulmanın önemli olduğunu belirterek,
"Bu varlıkların Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmasına olumlu bakıyoruz, ancak bu seçimin yapılmasına imkan tanıyacak hukuki temelin belirlenmesi gerekiyor. Yani ortada yalnızca hukuki bir mesele var, siyasi bir mesele değil. Bunun nasıl yapılabileceğine ve Avro Bölgesinin istikrarının nasıl garanti edileceğine bakmak gerek"
dedi.
Tajani, bunun için hukuk uzmanları ile Avrupa Merkez Bankası uzmanlarının beraber derinlemesine çalışma yapması gerektiğini kaydetti.
ABD’de Ukrayna barışına yönelik muhtemel bazı planların konuşulduğu hatırlatılan Tajani,
"Bunlar sadece gazetecilik söylentileri, bunları yorumlamak zor. Plan sunulduğunda kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Her zaman söylendiği gibi, Avrupa da kendi rolünü üstlenmelidir. Ukrayna, Avrupa için aynı zamanda bir güvenlik bariyeridir. Eğer Ukrayna düşerse, Avrupa için riskler artar ve bunu kesinlikle kabul edemeyiz, izin veremeyiz"
diye konuştu.
Tajani, Rus gölge filosu olarak anılan gemilere ilişkin bir soru üzerine, gerilimi düşürmeleri gerektiğini belirterek,
"Ben Avrupa yanlısıyım ve tıpkı yaptırımlara birlikte karar verildiği gibi, gölge filoya yönelik diğer tüm müdahalelerin de birlikte ve koordineli bir şekilde yapılması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.
İtalya, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin polisinin eğitimi için istekli
Gazze'deki duruma da değinen Tajani,
"İtalya olarak Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin polisinin eğitimine katılma konusunda istekliyiz"
şeklinde konuştu.
Tajani, İtalyan jandarmasının (Carabinieri) Batı Şeria'da halihazırda sürdürdüğü eğitim faaliyetlerinin, Gazze'de gelecekte görev alacak polisler için genişletilebileceğini, bunun Ürdün, Mısır gibi diğer dış noktalarda yapılabileceğini söyledi.
