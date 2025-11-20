Yeni Şafak
BM: Sıcaklığa bağlı ölüm oranı 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı

BM: Sıcaklığa bağlı ölüm oranı 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı

16:5020/11/2025, Perşembe
AA
Birleşmiş Milletler (BM), sıcaklığa bağlı ölümlerin 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttığını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Sıcaklığa bağlı ölüm oranı 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı." denildi.


Artan sıcaklıklar sadece istatistik olmadığının altı çizilen paylaşımda, bunların aynı zamanda risk altındaki hayatlar olduğuna da işaret edildi.




